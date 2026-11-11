Sabatini: "Grosso e Paratici avevano grandi problemi, la stagione è cambiata con il loro scontro"

L'ex direttore di Roma, Palermo e Salernitana ha parlato dell'esonero di Grosso

Walter Sabatini, esperto dirigente del panorama calcistico italiano e internazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Durante la chiacchierata ha affrontato diverse tematiche, soffermandosi in particolare sul momento della Fiorentina in queste prime battute di campionato.

Fiducia nella risalita della Fiorentina

"A mio avviso la squadra riuscirà a rialzarsi e a risalire la china. Durante la sessione estiva sono arrivati acquisti ad alto impatto visivo, ma al tempo stesso è apparso palese come le operazioni non fossero state concordate tra la guida tecnica e il direttore sportivo. Quando manca questa intesa, il mister inizia a provare diffidenza, il DS perde la vicinanza alla squadra e la sensazione generale è che sia svanita la spinta emotiva. In casi simili si genera un clima davvero difficile da ricucire".

L'avvicendamento in panchina

L'ex dirigente si è espresso anche in merito all'addio prematuro a Grosso, sollevato dall'incarico dopo appena tre turni di serie A, e all'arrivo del nuovo allenatore: "Sotto la gestione di Vanoli la squadra ritroverà gradualmente la giusta rotta, proprio come si è visto nella passata stagione".