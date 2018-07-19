Sabatini: "Gerson? E' indolente e gioca troppo lezioso. Non scommetterei più su di lui"

L'attuale DS della Sampdoria, Walter Sabatini circa una settimana fa parlava così ad il Corriere Dello Sport di Gerson brasiliano, prossimo sposo della Fiorentina arrivato alla Roma per 16 milioni di...

L'attuale DS della Sampdoria, Walter Sabatini circa una settimana fa parlava così ad il Corriere Dello Sport di Gerson brasiliano, prossimo sposo della Fiorentina arrivato alla Roma per 16 milioni di euro:

"Ha dato qualche segnale di qualità ma è indolente, non comprende che deve giocare semplice e verticale con le doti tecniche e fisiche che ha, glielo scrissi anche in un messaggio. Si accontenta e questo non va bene. Se ci scommetterei ancora? No."