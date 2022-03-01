Sabatini: "Fiorentina-Juventus? No alla Violenza. Passione di Firenze non deve sfociare in altro"

L'appello di Sandro Sabatini in occasione di Fiorentina-Juventus

Sandro Sabatini, noto volto di Mediaset, ha lanciato un appello in vista di Fiorentina-Juventus che vedrà tornare Dusan Vlahovic allo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "Non so se si stia caricando troppo questa sfida. È chiaro che viviamo per il calcio, ma nel mondo. Se una sana e logica rivalità sportiva, quindi fischi o applausi, si trasforma in violenza, anche verbale, non va bene. Per i tifosi della Fiorentina significherebbe perdere l'occasione di dimostrare una grande passione senza andare oltre. Io non credo ci saranno episodi di violenza, voglio sperare che non sarà così, anche perché viviamo un momento delicato".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-terracciano-in-vantaggio-su-dragowski-giocano-titolari-castrovilli-e-sottil/167382/