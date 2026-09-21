Sabatini: "Fagioli è di un'altra categoria, fa la differenza nel centrocampo della Fiorentina"

Il giornalista ha esaltato il centrocampista viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista e opinionista di Sport Mediaset Sandro Sabatini ha espresso il suo punto di vista sul momento della Fiorentina, tracciando un parallelo tra la storia recente del club viola e l'attualità della squadra.

Sul passato dei viola “I tifosi della Fiorentina non sono mai soddisfatti. Quella dei Della Valle, che erano pure editori della Gazzetta dello Sport, era una squadra che arrivava quarta o quinta e disputava la Champions e le coppe europee. Rispetto al Torino, Cairo non si è mai preso le soddisfazioni che si sono tolte le gestioni Della Valle a Firenze. Bisogna però ammettere che in vent’anni di presidenza non hanno sollevato nemmeno un trofeo.”

Sulla sfida di campionato “Fiorentina-Napoli è stata una gara davvero avvincente. Fagioli ha centrato una traversa, mentre De Gea ha compiuto due prodigi a dieci minuti dalla fine. Non riesco a capire cosa pretendessero i sostenitori partenopei. Con Vanoli, un tecnico fortemente sottovalutato, la Fiorentina si è trasformata rispetto alla gestione Grosso: c'è una differenza abissale. Non credo che vedremo molte squadre affrontare il Napoli con l'intraprendenza e il coraggio mostrati oggi a Firenze. È stato un match tutt'altro che banale.”

Su Mastantuono e il centrocampo “Nelle prime tre uscite Mastantuono non mi aveva per niente convinto. Poi parliamo di uno che arriva dal Real Madrid, la mia è stata magari un'uscita infelice, ma mica un'eresia. Contro il Napoli l'ho seguito da vicino: è valido e ha talento, può crescere ancora, ma allo stato attuale si attesta sui livelli di Soulé. Per questo non mi sento di garantire che diventerà un fuoriclasse. Quando si fanno opinioni, mi piace anche riconoscere quelle errate. Ha disputato una prova discreta, ma secondo me Fagioli appartiene proprio a un'altra categoria. Tutti gli altri restano un gradino sotto, compreso lo stesso Mastantuono. Togliendo McTominay e Anguissa, io non vedo questa gran differenza di valore tecnico tra la mediana del Napoli e quella della Fiorentina.”