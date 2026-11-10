Sabatini duro su De Gea: "Ormai è un giocatore da pensione, troppi errori ed insicurezze"

Il giornalista ha criticato il rendimento del portiere spagnolo

Il giornalista e opinionista Sandro Sabatini, nel corso del suo consueto intervento sul proprio canale YouTube, è tornato a parlare del momento della Fiorentina, lasciando spazio a retroscena, aneddoti con i tifosi e un'analisi schietta sul rendimento della squadra e dei suoi singoli.

Il retroscena di Montecatini: l'ironia dei tifosi viola

Il racconto di Sabatini parte da una battuta vissuta a Montecatini Terme insieme ad alcuni sostenitori gigliati. Come ha rivelato lo stesso giornalista nel suo video:

"Arrivo a Montecatini e ho tanti amici tifosi della Fiorentina. Quando mi hanno visto, mi hanno detto: 'Saba, quando hai detto che vinceva la Juve, ci siamo abbracciati. Sicuramente non avremmo perso!'."

Un siparietto che mostra con quanta scaramanzia l'ambiente viola accolga da sempre i pronostici della vigilia.

Il bilancio sulla squadra e il capitolo panchina

Passando alla valutazione complessiva della formazione di Firenze, il giudizio del cronista è tutt'altro che benevolo:

"Alla Fiorentina non do la sufficienza. Vanoli l'ha un po' risollevata dopo lo shock di Fabio Grosso. Qualcosa di buono l'ho detto, questo va riconosciuto."

Nonostante l'impatto positivo del nuovo tecnico nel post-Grosso, la sufficienza resta lontana. Sabatini si è poi concentrato su una delle note più liete della rosa, lasciandosi andare a una dichiarazione d'effetto:

"Sto per fare un paragone. Dopo aver detto che Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta, voglio dire anche qualcosa di giusto: Njie è un fenomeno. Però, dopo averlo visto giocare, mi sono chiesto: ma questo è davvero forte."

Oltre al giovane attaccante, l'opinionista ha promosso a pieni voti la crescita di Pellegrino e la rinascita di Jimenez sul binario laterale.

I dubbi sui singoli: da De Gea a Fagioli

Le note più dolenti e severe dell'intervento riguardano due tra i profili più esperti o attesi della rosa viola. Sabatini non si è nascosto dietro un dito sull'estremo difensore spagnolo:

"De Gea sembra ormai pronto per la pensione."

Altrettanto schietto è stato il commento riservato al momento vissuto da Niccolò Fagioli e all'impatto che le vicende extra-campo continuano ad avere sulle sue prestazioni: