Sabatini a gamba tesa: “Vlahovic? Deve essere riconoscente nei confronti della Fiorentina”

Walter Sabatini, ex capo dell’area tecnica del Bologna fino a settembre scorso, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco un estratto nel quale parla di Vlahovic:

“Di Vlahovic che cosa pensa? Non giudico le vicende della Fiorentina. in generale cedo che un giocatore debba essere sempre riconoscente al club che lo ha scoperto. Vale per tutti, in particolare per Vlahovic che si è rivelato all’Europa grazie anche alla fiducia avuta dai viola”.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI: “VLAHOVIC VA VENDUTO. LA FIORENTINA HA LE IDEE CHIARE MA SARÀ IMPOSSIBILE SOSTITUIRLO”