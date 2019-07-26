Russomando: "Chiesa gestito in modo paradossale. Commisso ci ha messo la faccia ora è il turno di Fede"

Queste le parole rilasciate dall'inviato di Sky Sport a New York Fabio Russomando a Radio Bruno Toscana: "Il caso Chiesa è stato gestito in modo paradossale. Commisso ci ha messo la sua faccia ora è i...

Queste le parole rilasciate dall'inviato di Sky Sport a New York Fabio Russomando a Radio Bruno Toscana: "Il caso Chiesa è stato gestito in modo paradossale. Commisso ci ha messo la sua faccia ora è il turno di Federico. Ora anche la Juventus dovrebbe muoversi con un'offerta ufficiale e non aspettare solo che sia il calciatore a spingere alla cessione. La Fiorentina contro il Benfica non mi è dispiaciuta ma la rosa ancora deve formarsi. Gli acquisti sono previsti per agosto. La viola ha retto bene il campo con i giovani e le riserve. Al posto di Montella non sarei così felice perchè vorrei avere il prima possibile i titolari. I soldi ci sono così come la voglia di far bene. Vedo un futuro molto positivo per la Fiorentina".