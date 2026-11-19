Romano riporta: "Zirkzee vicino a tornare in Italia, Juventus e Napoli sono alla finestra"

Il giocatore olandese potrebbe approdare in A dopo la trattativa coi viola

Per Joshua Zirkzee si riaprono le porte della Serie A. Visto lo scarso impiego al Manchester United, la punta olandese desidera lasciare l'Inghilterra per giocare con maggiore regolarità, uno scenario che potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in prima fila per assicurarsi il giocatore ci sono Napoli e Juventus. I partenopei fanno leva sull'ottima intesa con gli agenti dell'attaccante, mentre i bianconeri monitorano il profilo da diverso tempo e sono pronti a farsi avanti se l'operazione dovesse diventare sostenibile sotto il profilo dei costi.