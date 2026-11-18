Il fidanzato di Wanda Nara attacca Icardi: "Non sono Maxi Lopez, ti spacco la bocca se ti vedo"

L'attuale fidanzato di Wanda Nara ha insultato l'ex bomber dell'Inter

Il violento scontro scoppiato tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere, estendendo i suoi strascichi anche al mondo dei social network. Tutto ha avuto origine quando l'imprenditrice argentina è corsa nell'abitazione dell'ex marito, allertata da una richiesta di soccorso inviata dalla figlia a seguito di presunti comportamenti aggressivi tenuti dal calciatore. Spetterà ora alla magistratura fare luce sull'accaduto e valutare l'entità degli eventuali maltrattamenti subiti dalla minore.

A ricevere la chiamata d'aiuto della ragazzina, tuttavia, non è stata soltanto la madre, bensì anche l'attuale compagno della showgirl, Martín Migueles. Quest'ultimo ha accompagnato Wanda sul posto, assistendo all'intervento delle forze dell'ordine. Stando a quanto emerge da un filmato circolato in rete nelle ore successive, Migueles avrebbe preso le difese della bambina affrontando l'attaccante a testa alta.

Di fronte alle accuse, Icardi non ha arretrato di un passo, replicando con tono di sfida: "Che vada (Wanda, ndr) pure a fare denuncia, si presenti con un provvedimento del giudice e allora la consegnerò". Una risposta che ha fatto perdere le staffe al fidanzato di Wanda, il quale ha alzato decisamente i toni lanciando un duro avvertimento al calciatore: "Sono un uomo adulto, non permetterti di mancarmi di rispetto. Stammi bene a sentire: non hai la stoffa per metterti contro di me, Mauro. Io non sono né L-Gante né Maxi López. Ascoltami bene, ti sto solo avvisando: ti spacco la bocca".