Romano: “Offerta Fiorentina per Arthur, prestito con diritto di riscatto. Juventus pronta ad accettare”

Arthur è molto vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano classe 1996 potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore viola. L’offerta fatta alla Juventus è quella di un prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato in parte dalla società bianconera (guadagna circa 6 milioni). Nell’ultima stagione, in prestito al Liverpool, Arthur non è mai sceso in campo in Premier League. L’intesa sarebbe vicina.

Fiorentina are close to complete the signing of Arthur Melo, as revealed two days ago. Negotiations are now advancing. 🟣🇧🇷

Official bid: loan move until June 2024, buy option included and part of the salary covered by Juventus. pic.twitter.com/LyfHLedWgV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023