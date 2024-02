Romano: “Il Genoa ha abbassato il prezzo di Gudmundsson, ora chiede 25 milioni alla Fiorentina”

Fiorentina e Genoa trattano per Albert Gudmundsson, Fabrizio Romano ne ha parlato dando un aggiornamento sulla trattativa per vestire il calciatore di viola:

“Era di circa 22 milioni l’ultima proposta della Fiorentina per Albert Gudmundsson, rifiutata ieri dal Genoa che adesso prenderà in considerazione solo proposte da 25 milioni di euro in base ai termini di pagamento, alla struttura dell’accordo e altro; poiché il prezzo richiesto inizialmente era di 30 milioni di euro. Adesso tocca alla Fiorentina.”

🟣 Fiorentina’s last proposal for Albert Gudmundsson was around €22m, rejected by Genoa yesterday.

Genoa will only consider proposals from €25m based on payment terms, deal structure and more; as initial asking price was €30m.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024