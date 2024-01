In questo momento la Fiorentina non ha nessun piano B a Gudmundsson, un solo obiettivo per i viola

Un solo ed unico obiettivo, si chiama Albert Gudmundsson. Questa la situazione attuale, ore 20.44, in casa Fiorentina con gli uomini mercato che stanno continuando a trattare con il Genoa per l’esterno classe 1997. La società del grifone ha fissato il prezzo, ovvero 30 milioni di euro ma per ora la società viola non ha ancora offerto la cifra richiesta con i dialoghi che non smettono tra le parti. La notizia è che, fino a questo momento, non sono state individuate delle alternative a Gudmundsson dal duo mercato Pradè e Barone nel caso l’operazione non dovesse andare in porto con il conseguente accordo tra le due società. I tifosi sperano nel grande colpo, altrimenti la rosa non sarà rinforzata con l’esterno di cui si aveva grande bisogno, soprattutto dopo la cessione di Brekalo.

