Romano annuncia: “United ha messo nella lista degli obiettivi Amrabat. Nessuna offerta ufficiale”

Il noto esperto di mercato, Frabrizio Romano, ha annunciato che il Manchester United ha inserito Sofyan Amrabat nella lista dei centrocampisti difensivi da osservare. Una trattativa che non pare essere una priorità per i Reds e nessuna offerta è stata inviata alla Fiorentina.

Manchester United have Sofyan Amrabat included into their defensive midfielder list, but nothing imminent and no bid has been sent. 🔴🇲🇦 #MUFC

Man Utd next priority is new striker with Højlund talks on.

New midfielder depends on outgoings [especially on Fred and Van de Beek]. pic.twitter.com/HDkIMSfcij

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023