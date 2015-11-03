Labaro Viola

Notizie Amrabat Manchester United Fiorentina

Amrabat schierato terzino destro con il Manchester United. Esordio in difesa contro il Crystal Palace

26 settembre 2023 21:14

Romano annuncia: "United ha messo nella lista degli obiettivi Amrabat. Nessuna offerta ufficiale"

17 luglio 2023 18:22

Archivio

Esplora l'archivio di Amrabat Manchester United

Sett. 39 Sett. 29