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Notizie Amrabat Manchester United Fiorentina
Amrabat schierato terzino destro con il Manchester United. Esordio in difesa contro il Crystal Palace
26 settembre 2023 21:14
Romano annuncia: "United ha messo nella lista degli obiettivi Amrabat. Nessuna offerta ufficiale"
17 luglio 2023 18:22
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Esplora l'archivio di Amrabat Manchester United
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