Amrabat schierato terzino destro con il Manchester United. Esordio in difesa contro il Crystal Palace

Avrebbe sognato un esordio da titolare diverso Sofyan Amrabat con la maglia del Manchester United (in precedenza solo 2 minuti in campo contro il Burnley). L’ex centrocampista della Fiorentina, alla prima da titolare contro il Crystal Palace in FA Cup, è stato schierato dal suo tecnico ten Hag come terzino destro. Una scelta alquanto sorprendente. Situazione di emergenza o nuovo ruolo per il marocchino?

