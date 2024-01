Roma vince all’Arechi con Dybala e Pellegrini. La Fiorentina scivola al sesto posto in classifica

La Roma vince all’Arechi nel posticipo della 22° giornata di Serie A, con il gol di Paulo Dybala al 51′ con un tiro dal dischetto e la rete di Lorenzo Pellegrini al 66′, su assist di Rasmus Kristensen. Ci ha provato Kastanos, al 70′, a rimettere in piedi la Salernitana, sfruttando il cross di Tchaouna con un colpo di testa. La squadra di Daniele De Rossi supera la Fiorentina in classifica, portandosi al quinto posto con 35 punti; segue la Viola al sesto con 34, a pari punti con la Lazio di Maurizio Sarri che con il pareggio ha arrestato la sua scia di vittorie in casa con il Napoli.

LEGGI ANCHE: GUDMUNDSSON VUOLE LA FIORENTINA