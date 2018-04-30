Roma: occhi puntati sui viola Milenkovic e Veretout

La Roma punta a rifarsi il look, in particolare a centrocampo. Da tempo nel mirino dei giallorossi c’è Anderson Talisca del Benfica, in prestito al Besiktas. Ci sarebbe già un accordo coi lusitani, ma...

La Roma punta a rifarsi il look, in particolare a centrocampo. Da tempo nel mirino dei giallorossi c’è Anderson Talisca del Benfica, in prestito al Besiktas. Ci sarebbe già un accordo coi lusitani, ma i turchi puntano a riscattarlo offrendo 21 milioni di euro. Altre piste - stando a quanto riporta il Corriere della Sera – portano in casa Fiorentina, precisamente verso Milenkovic e Veretout che piacciono molto.

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