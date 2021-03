Roma e Napoli tornano su Amrabat, Fiorentina decisa ad alzare il muro: così vuole Commisso

E il futuro di Amrabat? Su di lui hanno riacceso i fari in diversi (Roma e Napoli su tutti) ma la Fiorentina nonostante tutto, pare decisa a far muro. Così vuole Commisso, e così suggerisce la logica. Cederlo, infatti, sarebbe una sconfitta. Tecnica, e particolare da non sottovalutare, economica. Lo riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA AMRABAT, DOPO LO SPEZIA CONFRONTO DURO NEGLI SPOGLIATOI, INTERVENTO ANCHE DI BARONE