Riunione in corso, Commisso cerca di ricomporre. Diverbio Gattuso-Barone per gerarchie interne

Sarebbe un disastro. Sotto tutti i punti di vista. Non si salverebbe nessuno, la Fiorentina, la società, Gattuso. La cronaca parla di un forte diverbio avvenuto nella giornata di oggi tra la società viola e Gattuso, motivo del contendere alcuni colpi di mercato che non stanno arrivando per via di condizioni economiche targate Mendes che la Fiorentina ha deciso di non accettare. Da qui lo scontro con Gattuso.

In questo momento c’è un incontro in video chiamata, da un parte Rocco Commisso dagli Stati Uniti, dall’altra Joe Barone e Rino Gattuso. Il patron viola sta cercando di ricucire la situazione, tra Joe Barone e Gattuso sono volate parole grosse, al centro della discussione le gerarchie interne all’interno della società gigliata, il tecnico ha rivendicato la carta bianca avuta dal presidente Commisso mentre il direttore generale viola ha ribadito la sua importanza nelle scelte. Il tutto è avvenuto dopo il confronto sui mancati acquisti per via di costi e commissioni ritenute troppo alte dalla Fiorentina.

Insomma, la situazione è parecchio critica, Commisso prova a ricucire la situazione.

Flavio Ognissanti

