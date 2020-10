Rita Antognoni: “Giancarlo rifiutò la Juve, volle soltanto Firenze, non si è mai pentito di questa scelta”

“Finalmente questa storia assurda è terminata – ha scritto Rita Antognoni, moglie di Giancarlo riferendosi alla vicenda Federico Chiesa -. Comunque lasciatemelo dire, anche la società più importante d’Italia si è ridotta alle ultime 24 ore dopo due anni di flirt e strizzatine di occhio. Mi riviene in mente quella sera che Melloni chiamò per sapere se Giancarlo accettava di passare alla Juve, l’avvocato lo voleva fortissimamente e sul piatto per lui avrebbe messo davvero tanto, ma lui non accettò voleva soltanto rimanere a Firenze. Certo voi mi direte altri tempi, altre storia, il calcio è tanto cambiato, dite voi se in meglio o in peggio. Poi nell’arco della sua vita calcistica mai nemmeno per una volta si è pentito. Altre storie altri anni! W Firenze”.

