Ristic, ci risiamo? L’agente e Vlahovic vogliono 10 milioni a stagione per rinnovare, la Juventus ne offre 8

Un film già visto. Il rinnovo tra la Juventus e Vlahovic potrebbe diventare un caso: attualmente, non appare più come una semplice formalità, viste le alte richieste dell’attaccante ex Fiorentina. Quest’oggi, Il Corriere dello Sport ha provato a fare chiarezza su una situazione più che spinosa in casa Juventus, complice anche il rendimento al di sotto delle aspettative del bomber serbo. Infatti, nonostante i 15 gol in campionato, Vlahovic sta attraversando un periodo complicato, come dimostrato dal cartellino rosso rimediato nella sfida con il Genoa.

Venendo allo stipendio, il numero 9 bianconero guadagnerà ben 12 milioni di euro a partire dalla prossima stagione, in seguito a un accordo sottoscritto tra le parti al momento del trasferimento dalla Fiorentina. In questo modo, Vlahovic diventerà il giocatore più pagato della Serie A, nonostante l’obiettivo della Juventus sia quello di ridurre drasticamente il monte ingaggi. Per questo motivo, la dirigenza bianconera sta cercando di mettere sul piatto un prolungamento del contratto fino al 2028 a 8 milioni a stagione, ben 4 in meno di quelli previsti dall’accordo iniziale.

Nell’ultimo mese e mezzo, l’agente di Vlahovic Darko Ristic è volato due volte a Torino per affrontare la questione con il dt Giuntoli e il ds Manna. Senza un accordo il centravanti potrebbe finire sul mercato: questa sarebbe la scelta più conveniente per la società, anche se non risulterebbe facile trovare un acquirente disposto a spendere almeno 50 milioni, cifra necessaria per evitare una minusvalenza. Da parte sua, Vlahovic ha aperto al rinnovo, chiedendo però ai dirigenti di alzare la proposta a 10 milioni, in modo da arrivare allo stesso ingaggio che Lautaro prenderebbe all’Inter.

LE ULTIME DAL VIOLA PARK