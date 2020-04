L’idea di ripartire col campionato con una sorta di formula tipo “mini Mondiale” con partite disputate solo in 3-4 città sicure resta in piedi, secondo Il Corriere dello Sport. Si è parlato di Firenze, Roma e Napoli come sedi delle gare, con presenza super limitata fino a un massimo di 240 persone, calciatori inclusi, e controlli antidoping effettuati regolarmente a fine match e a sorpresa.

Tuttomercatoweb.com