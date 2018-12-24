Rinnovi, quasi fatta per Veretout e Benassi. Fatta invece per Biraghi

Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si è molto concentrata sui rinnovi. Fatto quello di Biraghi (fino al 2022) Corvino conta di chiudere al più presto anche quelli di Benassi (c’è una bozza...

Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si è molto concentrata sui rinnovi. Fatto quello di Biraghi (fino al 2022) Corvino conta di chiudere al più presto anche quelli di Benassi (c’è una bozza d’intesa per un nuovo accordo fino al 2023) e Veretout. Il recente cambio di agente del francese ha agevolato di molto le operazioni e, presto, potrebbe arrivare la firma.