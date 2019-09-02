Rilancio Fiorentina per De Paul, offerta da 30 milioni più 3 di bonus e 10% sulla rivendita. I dettagli
La Fiorentina non molla la pista che porta a Rodrigo De Paul grazie anche al favore del giocatore e in questi minuti ha effettuato un altro rilancio con l'Udinese per avere il sì della famiglia Pozzo....
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 13:55
La Fiorentina non molla la pista che porta a Rodrigo De Paul grazie anche al favore del giocatore e in questi minuti ha effettuato un altro rilancio con l'Udinese per avere il sì della famiglia Pozzo. Secondo quanto raccolto da TMW i viola hanno alzato l'offerta a 30 milioni di parte fissa, più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. A breve è attesa la risposta dei bianconeri.
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