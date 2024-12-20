Rientrano i big con l’Udinese, chance dal 1’ per Kayode, Dodò out per squalifica
Palladino non vuole sbagliare contro l'Udinese
Mandata in archivio l'ultima giornata della Phase League in Conference, la Fiorentina guarda al Natale in arrivo rituffandosi sul campionato. I viola affronteranno lunedì al Franchi l'Udinese in una gara che Palladino non vuole sbagliare.
Spazio alle certezze, ieri risparmiate: De Gea, Ranieri, Gosens e Kean, ma la vera novità sarà sulla corsia di destra. Sarà infatti assente Dodo, ammonito da diffidato a Bologna: al suo posto toccherà a Kayode. Una grande occasione per l'azzurrino, che finora in A ha giocato poco più di mezz'ora: prova da non fallire. Sarà un'autentica novità per Palladino, che finora non aveva mai dovuto fare a meno del brasiliano in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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