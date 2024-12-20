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Rientrano i big con l’Udinese, chance dal 1’ per Kayode, Dodò out per squalifica 

Palladino non vuole sbagliare contro l'Udinese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 09:09
Rientrano i big con l’Udinese, chance dal 1’ per Kayode, Dodò out per squalifica  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Mandata in archivio l'ultima giornata della Phase League in Conference, la Fiorentina guarda al Natale in arrivo rituffandosi sul campionato. I viola affronteranno lunedì al Franchi l'Udinese in una gara che Palladino non vuole sbagliare.

Spazio alle certezze, ieri risparmiate: De Gea, Ranieri, Gosens e Kean, ma la vera novità sarà sulla corsia di destra. Sarà infatti assente Dodo, ammonito da diffidato a Bologna: al suo posto toccherà a Kayode. Una grande occasione per l'azzurrino, che finora in A ha giocato poco più di mezz'ora: prova da non fallire. Sarà un'autentica novità per Palladino, che finora non aveva mai dovuto fare a meno del brasiliano in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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