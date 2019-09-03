Ribery vuole conquistare il posto da titolare contro la Juventus. Sabato l'Empoli per trovare le giuste misure

Come scrive La Repubblica nella giornata di domani la Fiorentina si ritroverà in campo per preparare al meglio la sfida contro l'avversaria di sempre, la Juventus. Il mercato si è concluso e adesso mo...

Come scrive La Repubblica nella giornata di domani la Fiorentina si ritroverà in campo per preparare al meglio la sfida contro l'avversaria di sempre, la Juventus. Il mercato si è concluso e adesso molti calciatori devono trovare le giuste misure, lavoro che può benissimo essere svolto ora che c'è la pausa. Ribery non ha ancora tutta la partita nelle gambe ma il suo obiettivo è essere titolare contro la Juventus. L'amichevole in programma sabato con l'Empoli servirà proprio ad aumentare il minutaggio. I rapporti tra le due società ora sono ottimi.