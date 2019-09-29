Ribery: "In campo sono giovane e ho fame. Chiesa? Ascolta i miei consigli, deve giocare sempre come oggi"

Queste le parole rilasciate dopo la vittoria per 3-1 della Fiorentina a San Siro da Franck Ribery a Sky Sport: "Standing ovation ed applausi da San Siro? Son contento, lo stadio è bello. Giocare a San...

Queste le parole rilasciate dopo la vittoria per 3-1 della Fiorentina a San Siro da Franck Ribery a Sky Sport: "Standing ovation ed applausi da San Siro? Son contento, lo stadio è bello. Giocare a San Siro è sempre speciale. Adesso per il Milan è un po' più difficile ma noi abbiamo fatto una buona partita e questo è molto importante per noi. Ribery vecchio? Sì, sono vecchio ma sul campo sono giovane (ride). Son contento perchè il calcio mi piace, è la mia vita, io ho sempre fame. Quando sono in campo voglio divertirmi insieme a questi giovani. Solo un colpo di marketing? Io son venuto per due anni alla Fiorentina, voglio aiutare gli altri calciatori e regalare gioie ai tifosi. Son felice di essere venuto qui. Federico è un buonissimo giocatore, io parlo sempre con lui e lui con piacere mi ascolta, per lui e per la squadra è importante che giochi come oggi".