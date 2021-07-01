Ribery: “Il mio tempo qui è stato fantastico. Auguro alla Fiorentina tanti successi”

Il saluto di Ribery alla Fiorentina

Franck Ribery ha salutato commosso la Fiorentina e Firenze, diversi i suoi messaggi apparsi sui social dopo l’addio ai viola. Ecco il messaggio che ha affidato a Twitter:

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