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Ribery: “Il mio tempo qui è stato fantastico. Auguro alla Fiorentina tanti successi”

Il saluto di Ribery alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2021 22:24
Ribery: “Il mio tempo qui è stato fantastico. Auguro alla Fiorentina tanti successi” - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
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Franck Ribery ha salutato commosso la Fiorentina e Firenze, diversi i suoi messaggi apparsi sui social dopo l’addio ai viola. Ecco il messaggio che ha affidato a Twitter:

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