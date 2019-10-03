Ribery è a caccia di un goal al Franchi. Domenica contro l'Udinese ci proverà

Questo è quanto scrive Tuttosport su Franck Ribery. Dopo aver segnato all'Atalanta ed illuminato San Siro con il suo secondo goal in stagione ora il campione francese è a caccia di un goal al Franchi,...

Questo è quanto scrive Tuttosport su Franck Ribery. Dopo aver segnato all'Atalanta ed illuminato San Siro con il suo secondo goal in stagione ora il campione francese è a caccia di un goal al Franchi, davanti agli occhi della curva Fiesole. Contro l'Udinese domenica ci proverà, quando la Fiorentina cercherà la terza vittoria consecutiva. All'età di 36 anni FR7 ha percorso di media 9 km a partita. Tra due reti Franck raggiungerà i 150 goal in carriera.