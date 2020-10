CorSport, Ribery è tra i convocati, prova a stringere i denti: oggi la decisione definitiva

Adesso Iachini deve tuttavia cambiare marcia, ingranare con i risultati e mantenere la fiducia del presidente Commisso che lo ha confermato e non soltanto per questi 90′ ma più ad ampio raggio. Ancora qualche gara per tornare alla vittoria, alla prestazione e alla continuità. Beppe inizia da oggi contro l’Udinese, con il grande interrogativo legato tuttavia alla presenza di Ribery. Il francese prova a stringere i denti, vorrebbe esserci, è convocato ma rimane in forte dubbio. Una decisione definitiva sarà presa soltanto oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

