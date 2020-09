Corriere Fiorentino, Ribery, caviglia gonfia dopo il colpo di Barella. In dubbio per la Samp?

Se sei un campione come Franck Ribery dai l’esempio e non solo nei novanta minuti più recupero di una partita. Lo dai chiedendo che venga aperta la palestra al ritorno notturno da una trasferta, andando in ritiro con la squadra anche se sei infortunato, allenandoti all’alba per rimanere in forma facendo aprire in anticipo il centro sportivo. Lo dai anche postando la foto della tua tristezza per una caviglia gonfia dopo il “regalino” di Barella a San Siro. Diciamo la verità in molti erano convinti di non rivederlo ad inizio ripresa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

