Retroscena Toni: "Nel 2006 era chiusa la sua cessione all'Inter per 25 milioni. Poi calciopoli..."
Il procuratore storico di Luca Toni, Tullio Tinti, ha parlato al settimanale della Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Nel 2006 avevamo chiuso Toni all'Inter. Moratti aveva offerto 25 milioni...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 13:20
Il procuratore storico di Luca Toni, Tullio Tinti, ha parlato al settimanale della Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
"Nel 2006 avevamo chiuso Toni all'Inter. Moratti aveva offerto 25 milioni di euro ma la penalizzazione per Calciopoli convinse i Della Valle a rinunciare. Allora spuntai la clausola da 11 milioni per l'anno successivo. Alla fine è andata bene ugualmente".