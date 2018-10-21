Retroscena Toni: "Nel 2006 era chiusa la sua cessione all'Inter per 25 milioni. Poi calciopoli..."

Il procuratore storico di Luca Toni, Tullio Tinti, ha parlato al settimanale della Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Nel 2006 avevamo chiuso Toni all'Inter. Moratti aveva offerto 25 milioni...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2018 13:20

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