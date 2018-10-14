Retroscena Repubblica, Pioli aveva chiesto alla dirigenza dell'Inter di prendere Pezzella
Secondo quanto riporta La Repubblica, durante la sua avventura alla guida dell'Inter, Stefano Pioli aveva chiesto espressamente alla dirigenza nerazzurra di acquistare German Pezzella prima del suo li...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 12:21
Secondo quanto riporta La Repubblica, durante la sua avventura alla guida dell'Inter, Stefano Pioli aveva chiesto espressamente alla dirigenza nerazzurra di acquistare German Pezzella prima del suo licenziamento. Il tecnico della Fiorentina già stravedeva per il difensore argentino, oggi capitano della sua squadra.