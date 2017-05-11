Retroscena Gazzetta dello Sport, Sarri primo obiettivo di Corvino fino a Natale, poi...
Era Maurizio Sarri il grande obiettivo di Pantaleo Corvino per la panchina viola. Poi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2017 17:19
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri è stato il grande obiettivo di Pantaleo Corvino per la panchina della Fiorentina. Il nome in cima alla lista era proprio il tecnico della Napoli, dopo veniva il nome di Stefano Pioli. Dopo Natale il direttore generale viola ha saputo di come Sarri sarebbe rimasto a Napoli e si è concentrato su altri obiettivi.