Retroscena Commisso, offerta ai Della Valle anche un anno fa. Ecco cosa fa sapere la Fiorentina sulla cessione

Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l'acquisto della Fiorentina. Lo...

Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l'acquisto della Fiorentina. Lo scrive il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è anche il presidente del New York Cosmos. Lo scorso anno, ricorda il NYT aveva cercato di rilevare il Milan, ma la sua offerta pubblica di acquisto era fallita. E anche lo scorso anno con i Della Valle c'era stato un primo approccio, poi fallito per la richiesta alta della famiglia marchigiana.

Se l'accordo con i fratelli Della Valle andrà a buon fine, sottolinea il giornale, Commisso si aggiungerà alla lista di proprietari americani di club del calcio italiano: il Milan è di proprietà dell'Hedge fund della Elliott Management, la Roma è nelle mani di James Pallotta e ci sono gruppi di proprietà legati al Nord America a Bologna, in Serie A ed a Venezia, in Serie B.

Commisso, 69 anni, ha nominato JPMorgan Chase per condurre la trattativa con la Fiorentina e nelle ultime settimane ha intrattenuto contatti con i rappresentanti della famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina dal 2002.

Il New York Times riferisce anche la cifra della vendita: si parla di circa 150 milioni di dollari, ovvero 135 milioni di euro. La cessione del club potrebbe essere ufficializzata entro lunedì, secondo fonti che hanno chiesto l'anonimato perché l'accordo non è stato ancora perfezionato in ogni dettaglio. Le parti in causa non hanno voluto fare commenti, aggiunge il New York Times.

Fiorentina, ora conta solo la salvezza

«In queste ore gli unici pensieri sono per la salvezza e per la partita di domani con il Genoa che vale la permanenza in serie A». È il messaggio fatto trapelare

dalla società viola a commento di quanto pubblicato dal New York Times sulla cessione del club al miliardario italo-americano Rocco Commisso.

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