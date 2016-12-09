Retroscena Babacar: rabbia dopo la sostituzione. Sousa...

Un retroscena importante dopo la sostituzione di Babacar...

Prestazione incolore e Sousa decide di sostituirlo a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. Questa è stata la serata di Babacar perso nei meandri di Baku e del suo freddo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il giocatore non ha gradito la sostituzione e si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi senza salutare il tecnico lusitano. Peccato perché Sousa dopo l'ottima prestazione con il Palermo gli aveva dato fiducia, occasione però, gettata al vento dal senegalese...