Repubblica su Dodo: “Il brasiliano punta a tornare contro il Betis giovedì prossimo al Franchi”

Nell’edizione odierna della Repubblica di Firenze è stato trattato il tema del rientro di Dodo dopo l’appendicite per cui è stato dimesso ieri sera dall’ospedale dove era stato operato nei giorni scorsi. La Fiorentina ha fatto sapere che il terzino brasiliano si trova in ottime condizioni ed è pronto ad intraprendere a breve il percorso riabilitativo che possa garantirgli un rapido ritorno all’attività agonistica.

Sabato Dodo verrà nuovamente valutato per vedere come ha risposto all’inizio del percorso riabilitativo che parte oggi e se non ci saranno intoppi, il giocatore potrebbe tornare arruolabile per il decisivo ritorno di Conference di giovedì 8 maggio al Franchi contro il Betis Siviglia.

Il terzino brasiliano è uno dei giocatori più importanti della squadra viola e sta vivendo una stagione fenomenale con un rendimento altissimo tra campionato e coppa che ha attirato le attenzioni di molti grandi club esteri con la questione rinnovo ancora aperta.