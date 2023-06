Repubblica scrive: “Tentativo della Fiorentina per Zaniolo ma Juve avanti. Italiano vuole Nico a sinistra”

La Fiorentina ha fatto un tentativo per Niccolò Zaniolo, ma la Juventus resta avanti. Lo riferisce oggi l’edizione di Firenze de La Repubblica. Oltre a Zaniolo piace Riccardo Orsolini del Bologna, in scadenza e con poca voglia di rinnovare.

C’è poi Ngonge del Verona. Ngonge, Orsolini e Zaniolo rientrano tutti in un identikit preciso, richiesto da Italiano: esterni mancini, da far giocare a destra in modo tale da dirottare Nico a sinistra. Tra i confermati, Gonzalez è intoccabile e vuole disputare una stagione con quella continuità di rendimento che gli è mancata soprattutto nella prima parte, Ikoné non si tocca, mentre su Brekalo c’è attesa per capire, dopo sei mesi di apprendistato e conoscenza, come sarà la sua prima vera stagione.

GIORNI DECISIVI PER IL RINNOVO DI CASTROVILLI: FUMATA BIANCA PROSSIMA SETTIMANA?