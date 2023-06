Corriere dello Sport: “Ottimismo per rinnovo Castrovilli. Fiorentina vuole allungare contratto di 3 o 4 anni”

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Gaetano Castrovilli, il cui contratto con la Fiorentina scadrà nel 2024. Per il quotidiano nei prossimi giorni andrà in scena un incontro, verosimilmente decisivo in un senso o nell’altro, per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista. L’idea viola è quella di allungare di 3 o 4 anni, ma per farlo c’è da trovare una quadra dal punto di vista economico. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI ALESSANDRO BIANCO