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Repubblica scrive: "L'Inter rimane interessata a Gudmundsson ma la Fiorentina è in vantaggio"

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Repubblica, l'Inter sarebbe ancora interessata a Gudmundsson. Come si può leggere sulle pagine del quotidiano, infatti, i nerazzurri potrebbero met...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2024 18:50
Repubblica scrive: "L'Inter rimane interessata a Gudmundsson ma la Fiorentina è in vantaggio" -
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Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Repubblica, l'Inter sarebbe ancora interessata a Gudmundsson. Come si può leggere sulle pagine del quotidiano, infatti, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il tesserino di Joaquin Correa per arrivare all'islandese. Il profilo dell'argentino piace tanto al Genoa anche se per adesso però, la Fiorentina sembrerebbe nettamente più avanti per la corsa all'esterno. 

LE PAROLE DEL EX CALCIATORE E COMMENTATORE SPORTIVO SUL POSSIBILE ADDIO DI NICO

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