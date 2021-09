Repubblica scrive: “Italiano è una benedizione. Duncan, da esubero a migliore in campo. E non è l’unico”

Un allenatore è decisivo. Prendete un giocatore come Duncan: se c’era uno con addosso l’etichetta dell’esubero sgradito, era lui. Pareva il classico acquisto sbagliato. Nelle ultime due partite è stato tra i migliori in campo. Duncan è Duncan, non è cambiato nulla. Semplicemente lui è uno di quelli che fanno parte della seconda categoria di calciatori. Ora di Duncan la Fiorentina ne ha tanti. Italiano è una benedizione. Lo scrive Repubblica.

