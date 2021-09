Fiorentina-Inter, tutto esaurito al Franchi, ci sarà una bolgia: gli ultras resteranno fuori

Una vera e propria caccia all’ultimo biglietto. Pochi posti disponibili, sold out la curva Fiesole e voglia di aggiudicarsi gli ultimi tagliandi rimasti per rendere il Franchi tutto esaurito dopo due anni. Mancheranno i gruppi organizzati e gli ultras, pronti a rientrare dopo la sosta in caso di ulteriori riaperture, ma il loro supporto sarà da fuori. Lo riporta Repubblica.

