Repubblica: “Nico-Juve? Settimana decisiva ma serve l’ok di Commisso. Sullo sfondo l’Atalanta”

Le ultime settimane di mercato saranno fondamentali per conoscere il futuro di Nico

Le ultime settimana di mercato saranno fondamentali per il futuro di Nico Gonzalez,l'unica certezza è che l'argentino non vestirà più la maglia viola. Nico ha palesato la voglia di voler cambiare aria dopo tre stagioni in Riva all'Arno, comportamento non apprezzato dalla dirigenza viola. La stessa dirigenza però si è mossa prontamente sul mercato regalando a Palladino due innesti importanti come Gudmundsson e Andrea Colpani. Per l'addio di Nico Gonzalez però, servirà l'ok di Rocco Commisso. Da oggi si torna a fare sul serio per questi ultimi giorni di mercato, Nico ormai è sempre più estraneo al progetto e ha messo la Juventus in cima alla lista dei desideri, lo stesso hanno fatto i bianconeri col giocatore. Da tenere sotto controllo anche la situazione in casa Atalanta: Koopmeiners vuole la Juve, Lookman sogna il PSG, nonostante l'arrivo di Samardzic non è da escludere un ritorno della Dea su Nico Gonzalez per sistemare i problemi del reparto offensivo. Lo riporta La Repubblica.

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