Repubblica: “Nardella contro il Governo, pronto il ricorso al TAR per i 55 milioni per il Franchi”

Scrive Repubblica, Nardella per il restyling del Franchi non si arrende e prepara le carte da sferrare contro il Governo. Una determinazione dirigenziale della Direzione generale dello scorso 15 giugno, la numero 05073, autorizza l’avvocatura comunale a ricorrere in giudizio presso il giudice amministrativo competente (il Tar) contro il decreto interministeriale del 28 aprile scorso con cui il governo ha tagliato i famosi 55 milioni di euro all’operazione stadio di Firenze. La strategia di Nardella è doppia: da un lato cerca di tutelare Palazzo Vecchio da un punto di vista legale e contabile visto che i denari sono stati prima assegnati con contratto dal governo Draghi nel 2022 e successivamente revocati con apposito decreto di definanziamento lo scorso 28 aprile, poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 maggio. Dall’altro continua a parale con Palazzo Chigi per trovare una soluzione a questi 55 milioni revocati. Futuro del Franchi dunque da decifrare.

LEGGI ANCHE, MAXIMIANO IDEA PER LA PORTA