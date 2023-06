La Fiorentina cerca un portiere da affincare a Terraciano. Oltre al nome di Vicario dell’Empoli, più difficile, in lista si è aggiunto anche Maximiano. Il portiere ex Sporting Lisbona ha trovato poco spazio nell’ultima stagione alla Lazio.I viola cercano rinforzi anche in difesa. Con Igor che piace molto all’estero (clicca QUI per i dettagli), la nuova idea è il nome di Hien del Verona. Ci sono già stati i primi contatti per il centrale svedese.