Federico Chiesa secondo Repubblica, non è ritenuto da Maurizio Sarri l’ideale per le sue idee di gioco, più di lui Zaniolo e Under, sono nel mirino della Juventus. Commisso è sempre stato chiaro e limpido, se qualcuno vuole Chiesa deve presentare alla Fiorentina l’offerta giusta. Per il gioiello viola quindi resta o la permanenza alla Fiorentina o una pista estera.