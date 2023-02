Repubblica, l’84,6% dei fiorentini sono d’accordo per il restyling dello stadio Franchi

I fiorentini approvano in larga misura, anche se con dei distinguo, la riqualificazione dell’area del Campo di Marte e lo sviluppo della tramvia. È il risultato di un sondaggio commissionato dallo stesso Palazzo Vecchio su un campione di circa 2.400 residenti, 1.200 per ciascuna indagine, di età superiore o uguale ai 18 anni. «Sullo stadio l’85% dei fiorentini giudica l’opera importante — spiega il sindaco Dario Nardella con gli assessori Stefano Giorgetti e Titta Meucci, oltre al dg Giacomo Parenti — lo scetticismo da parte dei residenti del quartiere 2 c’è, è nell’ordine del 20%, e noi lo leghiamo alla preoccupazione per i cantieri e forse anche al fatto che il nuovo stadio porterà un flusso di persone maggiore. Comunque saranno realizzati più parcheggi e una linea del tram che sarà molto utile per abbattere il traffico». L’84,6% dei fiorentini sono d’accordo che la ristrutturazione dello stadio sia molto importante per tutta la città, il 68,4% sono quelli più entusiasti. Coloro che invece pensano che questo progetto non sia importante per Firenze sono circa il 15%. Lo scrive Repubblica.

