Repubblica: “Italiano punterà sul 4-2-3-1. Amrabat-Duncan e Bonaventura a centrocampo”

Italiano non dovrà pensare alla gara col Braga ma alcune situazioni gli faranno cambiare comunque l’assetto iniziale. Igor è squalificato e Quarta prenderà il suo posto. Barak non è stato convocato per una sindrome gastrointestinale. Dunque spazio al 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, Dodò a de- stra in difesa con Milenkovic e Quarta centavi e la possibilità di vedere Terzic a sinistra. A centrocampo Amrabat e Duncan con Gonzalez, Bonaventura e Kouamé alle spalle di Jovic. All’Allianz Stadium sarà presente anche Commisso, che pochi giorni fa ha nuovamente messo nel mirino la Juventus. Una sfida, dentro e fuori dal campo, che resta unica. Lo scrive Repubblica.

