Repubblica, il sostituto di Milenkovic? Martinez Quarta, la Fiorentina potrebbe già averlo in casa 

E se alla fine il sostituto naturale di Nikola Milenkovic, dato in partenza destinazione Inter, fosse già in casa? Perché tra i tanti nomi di mercato che sono usciti in questi giorni e che riguardano il ruolo di difensore centrale, ecco che prende quota anche una soluzione interna alla rosa della Fiorentina. È Lucas Martinez Quarta, classe 1996 arrivato a Firenze a titolo definitivo dal River Plate a inizio ottobre 2020 e unico difensore di piede destro oltre al partente Milenkovic. Perché in effetti, a guardare bene, gli obiettivi di mercato sopra citati hanno un fattore in comune: sono tutti di piede sinistro, così come Igor che è diventato un titolare inamovibile ormai. Lo scrive La Repubblica.

