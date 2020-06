Secondo Repubblica il rapporto tra Federico Chiesa e Rocco Commisso è ottimo, ora c’è da capire quale decisione prenderà il giovane ragazzo. Nulla va escluso, nemmeno l’ipotesi rinnovo. La valutazione di mercato resta 70 milioni. Chi lo vuole dovrà presentarsi con la giusta offerta, la Juventus pensa di inserire contropartite tecniche, soluzione che non piace ai viola. L’Inter attende il bottino da Lautaro se andrà al Barcellona. Nessun passo in avanti comunque, nemmeno per il Manchester United.